Bolsonaro diz que não sabe significado de "cis" durante depoimento | A TARDE

No depoimento à Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira, 22, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou por procedimento de perguntas e uma delas chamou a atenção. A pergunta era se o ex-mandatário era “cis”. A palavra se refere a denominação “cisgênero”.

Bolsonaro respondeu ao delegado da PF que não sabia do que se tratava o termo “cis”. A informação foi divulgada pela Coluna Igor Gadelha, do Jornal Metrópoles. O ex-presidente preferiu ficar em silêncio em relação às perguntas sobre a investigação.

O ex-mandatário foi informado que a pergunta fazia parte de um novo procedimento da PF, que passou a incluir os termos “transgênero” e “cisgênero” na lista de dados de pessoas que prestam depoimento à corporação.

O uso dos termos foi adotado pela PF para se alinhar aos princípios do governo Lula, no âmbito das políticas da comunidade LGBTQIA+. A identificação também inclui o campo de “orientação sexual”, um termo ainda muito discutido em diversos setores.

Qual o significado dos termos?

Cisgênero é o indíviduo que se identifica com o sexo biológico, seja masculino ou feminino, com o qual nasceu. Já o termo transgênero se relaciona com um gênero que a pessoa se identifica, mas não foi lhe concedido no nascimento.