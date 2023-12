Bolsonaro lamenta tapa que aliado tomou de petista na Câmara | A TARDE

Jair Bolsonaro (PL) lamentou o atrito na Câmara entre o deputado federal e vice-presidente nacional do PT, Washington Quáquá (PT-RJ), e o seu colega de Casa Legislativa, Messias Donato (Republicanos- ES).

“Vi o tapa. Já tive problemas na Câmara, mas nunca cheguei às vias de fato com ninguém. É lamentável”, disse Bolsonaro em entrevista à coluna de Igor Gadelha, no portal Metrópoles.

No dia seguinte ao episódio, Washington Quaquá disse que teria agredido novamente Messias Donato em “legítima defesa”. De acordo com o parlamentar, ele desferiu um tapa no rosto do colega por “defender o presidente Lula [PT]”, que foi vaiado por bolsonaristas na Câmara, na quarta-feira, 20, durante a promulgação da Reforma Tributária.