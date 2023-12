"Dei tapa e daria três, quatro", diz deputado que agrediu colega | A TARDE

O deputado federal Washington Quaquá (PT-RJ) disse que teria agredido novamente o deputado federal Messias Donato (Republicanos-ES) em legítima defesa. De acordo com o parlamentar, ele desferiu um tapa no rosto do político por 'defender o presidente da República', Lula (PT), que foi vaiado por bolsonaristas na Câmara dos Deputados, na quarta-feira, 20, durante a promulgação da Reforma Tributária.

“Dei tapa e daria três, quatro, se precisasse. Eu fui filmar para representar no Conselho de Ética contra o Nikolas e esse outro deputado que eu não conhecia tentou tirar o celular da minha mão, eu dei um tapa e daria quantos fossem necessários porque não abaixo a cabeça para fascista”, disse o parlamentar, de acordo com o G1.

Além disso, Quaquá confirmou ter proferido ofensa homofóbica contra Nikolas Ferreira (PL-MG), o chamando de “viadinho”. Ele alegou que Nikolas o chamou de “ladrão”. “Fiquem à vontade. Toda vez que me agredirem, vou agredir de volta. No plenário ou na rua”, acrescentou o parlamentar para a publicação.