Bolsonaro mobiliza ato para se "defender" em São Paulo | A TARDE

“Em defesa do nosso estado democrático de direito”, esse é um dos chamamentos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para um ato, na Avenida Paulista (SP), no próximo dia 25 de fevereiro, às 15h. O ex-mandatário afirmou que o evento será voltado em prol da sua defesa, após ele ter sido alvo das investigações da Polícia Federal (PF).

“Nesse evento, eu quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas à minha pessoa nos últimos meses. [...]. A nossa união, as nossas preocupações. O que nós queremos? Deus, Pátria, Família e Liberdade”, disse Bolsonaro, em um vídeo compartilhado nas redes sociais.

O ex-presidente ainda convocou os seus apoiadores para irem trajados de “verde e amarelo” e pediu para que eles não levassem cartazes ou faixas criticando qualquer político.

Mesmo fazendo alguns acenos ao governo Lula (PT), o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos), confirmou presença no ato.

Veja:

- Próximo 25/fevereiro/domingo.

- Av. Paulista, às 15 horas.

- Deus, Pátria, Família e Liberdade.

- Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/RbDOOpnCMo — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 12, 2024

A Polícia Federal cumpriu 33 mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão preventiva e 48 medidas alternativas contra o ex-presidente e seus apoiadores por suposta tentativa de golpe de Estado para mantê-lo na Presidência da República. Durante a operação Tempus Veritatis, o passaporte de Bolsonaro foi apreendido.