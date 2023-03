Bolsonaro nega que episódio envolvendo joias foi ilegal

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou que as joias enviadas pelo governo da Arábia Saudita como presente para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro seriam para uso pessoal do casal presidencial.

“Estou sendo acusado de um presente que eu não pedi, nem recebi. Não existe qualquer ilegalidade da minha parte. Nunca pratiquei ilegalidade. Veja o meu cartão corporativo pessoal. Nunca saquei, nem paguei nenhum centavo nesse cartão”, afirmou Bolsonaro à CNN.

De acordo com a publicação, ofícios apontam que os diamantes seriam encaminhados “ao acervo” e que teriam “um destino legal adequado”.

Entenda o caso

Segundo uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, o ex-presidente e auxiliares se esforçaram para que entrassem ilegalmente no país colar, anel, relógio e um par de brincos de diamantes avaliados em 3 milhões de euros (cerca de R$ 16,5 milhões). O mimo, no entanto, ficou detido Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na Receita Federal.

A publicação narra que a última das quatro tentativas do governo Bolsonaro tentarem buscar as joias de diamante aconteceu no dia 29 de dezembro, quando um militar desembarcou no Aeroporto de Guarulhos em um voo da Força Aérea Brasileira (FAB) pedindo as joias alegando que “não pode ter nada do [governo] antigo pro próximo, tem que tirar tudo e levar”.

Michelle usou as suas redes para ironizar o fato. "Quer dizer que, 'eu tenho tudo isso' e não estava sabendo? Meu Deus! Vocês vão longe mesmo hein?! Estou rindo da falta de cabimento dessa imprensa (sic) vexatória".