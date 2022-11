Bolsonaro nomeia ex-ministro 'sanfoneiro' para presidir Embratur

O presidente Jair Bolsonaro (PL) nomeou o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, ao cargo de diretor-presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), nesta sexta-feira, 18. Esta é a segunda vez que Bolsonaro indica o ex-ministro para o comando da Embratur. Com a nomeação, ele deve ficar no cargo pelos próximos quatro anos.

No entanto, a lei que trata do órgão afirma que o chefe do Executivo pode demiti-lo. Assim, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode exonerá-lo quando tomar posse no dia 1º de janeiro de 2023.

Aliado do presidente, Gilson Machado Neto, ficou conhecido por tocar sanfona em várias lives realizadas por Bolsonaro. Ele havia sido exonerado do ministério para disputar as eleições como candidato ao Senado por Pernambuco, mas perdeu para a pedagoga Teresa Leitão (PT).

Anteriormente, ele ocupou o cargo de diretor-presidente da Embratur entre 2019 e dezembro de 2020. Após o período, ele assumiu o Ministério.