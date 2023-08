Bolsonaro paga R$ 913 mil em multa por não usar máscara na pandemia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pagou R$ 913.336,08, em multas, por não utilizar máscara durante a pandemia provocada pela Covid-19. A quitação do débito ocorreu em uma agência do Banco do Brasil, em Brasília. Bolsonaro esteve pessoalmente no local para realizar o pagamento. As informações são do portal Metrópoles.

O Estado de São Paulo multou, por diversas vezes, o capitão reformado por não utilizar máscaras e descumprir as medidas de segurança para frear o avanço do vírus. As infrações foram registradas entre julho de 2021 e junho de 2022. Em junho, deputados bolsonaristas chegaram a fazer uma campanha pedindo doações para o ex-presidente pagar os débitos.

As multas foram aplicadas na gestão do ex-governador de São Paulo João Doria, opositor de Bolsonaro.