Bolsonaro pretende ir à posse de Javier Milei na Argentina, diz coluna | A TARDE

Após comemorar a vitória de Javier Milei, na eleição da Argentina, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pretende viajar a Buenos Aires em dezembro deste ano para prestigiar a posse do ultradireitista. As informações foram confirmadas pelo próprio Bolsonaro à coluna de Igor Gadelha, no Metrópoles.

De acordo com a coluna, Bolsonaro afirmou que “deve ir” à posse de Milei, marcada para 10 de dezembro. O ex-presidente brasileira apoiou publicamente o novo presidente da Argentina e comemorou a sua vitória nas redes sociais.

“Que esses bons ventos alcancem os Estados Unidos e o Brasil para que a honestidade, o progresso e a liberdade voltem para todos nós”, escreveu Bolsonaro no domingo, no X (antigo Twitter), ao comentar a vitória do ultraliberal.

Antes de ir à posse, o ex-presidente pretende conversar com Milei por telefone.