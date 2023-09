Bolsonaro será internado em São Paulo para sexta cirurgia no abdômen

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será internado na próxima segunda-feira, 11, para realizar uma cirurgia para correlação de alças intestinais. Esse é o sexto procedimento de Bolsonaro no abdômen após a facada sofrida por Bolsonaro em 2018, durante campanha eleitoral.

De acordo com informação divulgada pelo UOL, ainda existe a possibilidade de que Bolsonaro faça outras duas cirurgias. O advogado e assessor do ex-chefe do Poder Executivo contou que será para correção de uma hérnia de hiato, que causa refluxo e soluços contínuos.

Se os procedimentos ocorrerem sem intercorrências, Jair Bolsonaro também será submetido a uma terceira cirurgia. Esta para corrigir o desvio de septo, pois o ex-presidente tem reclamado de dificuldade para respirar.

As cirurgias estão marcadas para a terça-feira, 12. Não há estimativa do tempo de recuperação nem previsão de alta.