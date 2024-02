Bolsonaro transferiu R$ 800 mil para os EUA para esperar golpe, diz PF | A TARDE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou uma transferência de R$ 800 mil antes de viajar aos Estados Unidos (EUA) no final de dezembro de 2022, de onde esperaria pelos desdobramentos da tentativa de golpe de Estado no Brasil, conforme indicou as investigação da Polícia Federal (PF). As informações constam de um documento da investigação obtido pelo blog de Andréia Sadi, do G1, na quarta-feira,14.

Segundo a PF, os investigados “tinham a expectativa de que ainda havia possibilidade de consumação do golpe de Estado” e estavam cientes dos atos ilícitos cometidos. Procurada, a defesa de Jair Bolsonaro não respondeu.

“Alguns investigados se evadiram do país, retirando praticamente todos seus recursos aplicados em instituições financeiras nacionais, transferindo-os para os EUA, para se resguardarem de eventual persecução penal instaurada para apurar os ilícitos”, mostrou o documento.

A PF disse que no caso de Bolsonaro, foi feita uma transferência de câmbio no dia 27 de dezembro no valor de R$ 800.000,03 para um banco com sede nos EUA onde o ex-presidente possui conta.

O documento da polícia, enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), sinaliza que nesse montante pode estar o dinheiro do “desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras”, como a venda de joias dadas pela Arábia Saudita ao governo brasileiro.

“Evidencia-se que o então presidente Jair Bolsonaro, ao final do mandato, transferiu para os Estados Unidos todos os seus bens e recursos financeiros, ilícitos e lícitos, com a finalidade de assegurar sua permanência do exterior, possivelmente, aguardando o desfecho da tentativa de Golpe de Estado que estava em andamento”, disse a PF.