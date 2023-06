Bolsonaro vai a jogo do São Paulo e é vaiado no Morumbi; veja vídeo

O ex-presidente Jair Bolsonaro resolveu testar sua popularidade na quinta-feira, 1º, em uma visita ao estádio do Morumbi, numa partida do São Paulo contra o Sport, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No entanto, o resultado não foi o esperado pelo ex-mandatário.

Assim que foi identificado pelos torcedores, Bolsonaro foi recebido por vaias e xingamentos dentro do estádio. Os torcedores do clube paulista também atiraram objetos contra o setor onde o ex-presidente estava vendo o jogo.

Bolsonaro foi ao estádio na companhia do governador Tarcísio Gomes de Freitas. Nas arquibancadas, os torcedores exibiam faixas com dizeres: “Fora Bozo”, “Bolsonaro porco maldito” e “Bolsonaro racista cagão”.

Veja o vídeo:

🇧🇷 Jair Bolsonaro vai ao Morumbi assistir jogo entre São Paulo e Sport e é vaiado por torcedores.

pic.twitter.com/SL8eaGOiUP — Eixo Político (@eixopolitico) June 2, 2023