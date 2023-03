Bolsonaro vai encontrar Trump em evento nos Estados Unidos

O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro (PL) viajou para Washington, capital dos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 3. Ele vai se encontrar com o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, neste sábado, 4, em um evento com lideranças da esquerda mundial.

A informação foi publicada pelo ex-ministro do Turismo Gilson Machado nas redes sociais. Bolsonaro está na Flórida desde antes do final do mandato. É a primeira vez que ele vai encontrar Trump após a derrota nas eleições.

"Decolando agora para Washington ao lado do Pr Bolsonaro, hoje sem dúvida o maior líder conservador do planeta. Temos tido reconhecimento por pessoas não apenas do Brasil, mas também de vários outros países por onde temos passado. Vamos participar do maior encontro conservador do mundo, o CEPAC. Teremos palestra dele às 14:00 amanhã, depois teremos encontro com o Trump e assistiremos a palestra do ex-presidente dos EUA às 16:00", publicou o ex-ministro.

Segundo o jornal Washington Examiner, Bolsonaro vai dar uma palestra na Conferência Anual de Ação Política Conservadora (CPAC, da sigla em inglês). A participação do ex-presidente americano já estava confirmada no site do evento, que terá também as presenças dos deputados federais do PL, Eduardo Bolsonaro e Julia Zanatta.

Durante os quatro anos de mandato, Bolsonaro replicou as atitudes de Trump nos Estados Unidos. O ex-presidente brasileiro tentou desestabilizar a democracia colocando em dúvida o sistema eleitoral nacional.

Quando derrotados, os dois ex-presidentes se recusaram a aceitar os resultados registrados nas urnas, o que teria provocado reação na base de apoiadores e eventos antidemocráticos nos dois países, como a invasão ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021 e a vandalização da sede dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023.