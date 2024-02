Boulos afirma que "se bobear", Lula leva Tarcísio para a frente ampla | A TARDE

Depois do encontro do presidente Lula (PT) com o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), em Santos, no litoral de São Paulo; o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) disse que “se bobear” o presidente pode até trazer o governador para a frente ampla. =

A declaração do deputado feederal aconteceu durante a filiação de Marta Suplicy ao PT, que deve se candidatar como pré-candidata a vice na chapa de Boulos.

A volta de Marta está relacionada a baixa adesão de Boulos nas periferias, apesar de ter reconhecimento em pautas sociais. A prefeita tem uma avaliação positiva do sul a leste da cidade, em especial pela política de transportes.

Segundo uma pesquisa do Quaest, Marta foi considerada a melhor prefeita de São Paulo desde a redemocratização. Ela foi escolhida por 24% dos moradores, seguida por Luiza Erundina e Paulo Maluf com 9%. Já Nunes ficou em último, com 1%.

De acordo com o UOL, Boulos afirmou que o objetivo é construir uma frente ampla pela democracia em São Paulo e resgate da cidade. A frente ampla democrática seria para conseguir derrotar os “extremistas e autoritários nas eleições”. Boulos acredita que São Paulo é uma cidade progressista, principalmente por causa da vitória de Haddad no município na corrida ao governador do Estado em 2022.