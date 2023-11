Braga Netto se articulou para filha assumir cargo de R$ 11 mil | A TARDE

Filha do general Braga Netto (PL), que foi candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro (PL) na última eleição e que foi declarado inelegível até 2030 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta semana, Isabella Oasse de Moraes Âncora Braga Netto recebeu ajuda do pai para assumir um cargo na Vice-Prefeitura do Rio de Janeiro.



Segundo o colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles, Isabella recebe R$ 11 mil para fazer a comunicação do vice-prefeito Nilton Caldeira (PL).

As informações são de que Isabella não tem controle de ponto. Nilton Caldeira afirmou que a filha de Braga Netto trabalha todos os dias, mas se negou a comprovar que ela cumpra expediente.