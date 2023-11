PL vai recorrer da inelegebilidade de Braga Netto, diz Costa Neto | A TARDE

O PL já se prepara para recorrer no Supremo Tribunal Federal (STF) da decisão de terça-feira, 31, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que tornou o general Walter Braga Netto inelegível. O militar foi candidato a vice na chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotada na última eleição.

“Não concordamos com essa decisão. Nossos advogados já estão se preparando e vamos recorrer ao Supremo”, disse Valdemar à CNN.

Na terça, por 6 votos a 2, o TSE tornou inelegível Jair Bolsonaro e seu candidato a vice, o general Valter Braga Netto até 2030. É a segunda condenação do ex-presidente à inelegibilidade por oito anos. Contudo, o prazo de oito anos continua valendo em função da primeira condenação e não será contado duas vezes.

A inelegiblidade acontece por uso eleitoral das comemoração do 7 de setembro de 2022. A decisão do TSE também multa Bolsonaro e Braga Netto em R$ 425 mil e R$ 212 mil, respectivamente, pelo uso da estrutura do evento do Bicentenário da Independência para promover a candidatura à reeleição.

O julgamento pelo TSE é motivado por três ações protocoladas pelo PDT e a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), que defenderam a inelegibilidade de Bolsonaro, além da aplicação de multa, pela acusação de utilização das comemorações oficiais do Bicentenário da Independência, em Brasília e no Rio de Janeiro, para promoção da candidatura à reeleição nas eleições de outubro do ano passado.