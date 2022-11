Brasil vai deixar de ir na COP27 como chantageador, diz Marina Silva

Programada para esse mês, a 27ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP27) terá grande importância para o Brasil, acredita Marina Silva (Rede).

Ex-ministra do Meio Ambiente e recém-eleita deputada federal por São Paulo, a aliada de Lula (PT) estará no evento que acontecerá em Sharm el-Sheikh, no Egito, entre 6 e 18 de novembro.

"O Brasil vai deixar de ir para a COP para fazer chantagem. Irá para fazer história", aponta Marina, em referência ao ex-ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro, Ricardo Salles, que pediu para que os países remunerassem o Brasil como condição para a preservação ambiental.

Marina e Lula deverão estar no evento.