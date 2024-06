Brasil vira sede de evento russo com presença de Margareth Menezes | A TARDE

O Brasil vai sediar o evento internacional russo, nomeado de Russian Seasons 2024, promovido pelo presidente Vladimir Putin, que tem como objetivo propagar a cultura do país pelo mundo. A atividade que toma conta do solo carioca, a partir do dia 17 deste mês, deve contar com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e da russa, Olga Lyubimova, que se encontraram no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Ao longo dos dias, o evento também deve contar com atividades de intercâmbio cultural, como apresentações da Academia de Balé Vaganova e aulas do idioma, em diferentes espaços cariocas.

A atividade russa acontece em meio às queixas do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski, que cobra um posicionamento do governo Lula (PT) contra a Rússia devido aos conflitos entre os países. Segundo ele, o Brasil está alinhado à Rússia. Apesar da relação tensa entre Lula e Zelenski, o Brasil condenou a invasão da Ucrânia na ONU.

Em 2023, o evento promovido por Putin foi sediado no Cazaquistão.

