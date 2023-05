Caetano elogia medida do governo Lula para reduzir preços dos carros

O secretário de Relações Institucionais do governo da Bahia, Luiz Caetano (PT), elogiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela medida para reduzir impostos com o intuito de baixar os preços dos carros no Brasil. A declaração aconteceu em evento do governo do estado com o Ministério da Ciência e Tecnologia nesta quinta-feira, 25.

"Eu achei ótimo. O Lula está acertando. Acertando e acertando está acertando. está acertando. Repercussão tremenda no Brasil inteiro e internacional quando baixou os combustíveis. Agora com essa medida que vai ajudar a aquecer a indústria, especialmente a indústria automobilística e consequentemente melhorar a vida das pessoas. Então, parabéns para o governo Lula por tudo que ele está fazendo, principalmente essas medidas que ele tem tomado para retomar o desenvolvimento do Brasil", disse.

O secretário destacou o trabalho de Lula para retomar as relações internacionais do Brasil. Segundo Caetano, as medidas servem para aquecer a economia do país.

"O Lula está muito seguro daquilo que ele está querendo e naquilo que ele está fazendo. Você observa que em pouco tempo, menos de cinco meses, nós retomamos a relação internacional com diversos países do mundo, com todos os continentes. Isso foi muito bom. Internamente isso também tem ajudado o aquecimento aqui da economia. A perspectiva do PIB hoje já é um crescimento maior e vai melhorar a cada instante", pontuou.