Governo Lula reduz impostos para diminuir preço de carros populares

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira, 25, uma desoneração de impostos para a indústria automotiva que visa reduzir o preço de carros populares em até 10,79%. A medida valerá para veículos com valor final de até R$ 120 mil.

De acordo com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o abatimento no preço final pode ser ainda maior, já que o governo Lula estuda permitir a venda dos carros populares diretamente a pessoas físicas. Atualmente, só é possível a compra direta por pessoas jurídicas.

Carros mais baratos, menos poluentes e com mais peças produzidas no Brasil terão um desconto maior, mais próximo dos 10,79%. Já os carros com preço mais próximo de R$ 120 mil, mais poluentes e com peças internacionais devem ter um desconto na faixa de 1,5%.

A expectativa do setor é que alguns carros populares possam ficar com preço abaixo de R$ 60 mil.