Caiado pede impeachment de desembargador que sugeriu fim da PM-GO | A TARDE

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) disse nesta quarta-feira, 1, durante uma viagem para a China, que o desembargador Adriano Roberto Linhares Camargo, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), deve ser alvo de impeachment.

A manifestação aconteceu depois que o jurista sugeriu o fim da Polícia Militar. “Para mim tem que acabar com a PM e instituir uma forma diferente na área da investigação e da repressão a crimes. A PM deve ser reserva técnica do exército e enfrentar inimigo”, destacou.

Caiado classificou a fala do desembargador como "agressiva" e afirmou que era um "verdadeiro crime" contra a Constituição. “Neste momento em que você pede a extinção da PM de Goiás você atenta contra o Estado Democrático de Direito ou você está cooptado por outras forças do crime em nosso estado”, atacou.

O governador acredita que a fala do jurista deve ser avaliada pelo Conselho de Ética do judiciário. “Sempre respeitei o Tribunal de Justiça e sei que o TJ não tem conivência com sua fala. A sua fala deve ser avaliada pelo Conselho de Ética do Tribunal de Justiça que deve lhe impor o impeachment por que você não tem qualidades mínimas com título de desembargador”.

Caiado disse ainda que a Procuradoria-Geral do Estado já está tomando providências. “Que as penas sejam ali muito bem aplicadas num cidadão que não tem qualificação para ser desembargador de Goiás”, finalizou.

O atual governador goiano tem se colocado como pré-candidato à Presidência da República, No entanto, ele também já declarou em redes sociais que abriria mão da disputa em favor do atual gestor do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).



Veja o vídeo:

Caiado pede impeachment de desembargador que sugeriu fim da PM-GO Reprodução