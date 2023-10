Câmara adia votação da taxação de offshores e fundos exclusivos | A TARDE

O presidente em exercício da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira (Republicanos-SP), adiou a votação do projeto de taxação dos fundos exclusivos e das offshores, voltados para os super-ricos. A matéria é considerada prioritária para o Ministério da Fazenda, como tentativa de ampliar a arrecadação federal.

Com o novo embargo, a apreciação da proposta deve ficar para a próxima semana. A tentativa de análise sobre a proposta foi frustrada pelas lideranças do União Brasil e do PP, partidos da base do governo. Eles argumentam que querem o acordo para antecipação da matéria não era consensual.

"A vontade é pautar. Mas eu não quero prejudicar um projeto meritório, pautar e não aprovar. Poucos, mas numerosos partidos, entre eles o União Brasil e PP, querem deixar para semana que vem", disse o presidente em exercício da Câmara, Marcos Pereira (Republicanos-SP).

Apesar de estar dispostos a votar a matéria, membros do governo já cogitavam a possibilidade do adiamento da apreciação, tendo em vista que o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), está cumprindo agenda de viagem fora do Brasil. A previsão de retorno do progressista é na próxima semana.