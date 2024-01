Câmara de São Paulo vai abrir CPI contra padre Júlio Lancellotti | A TARDE

A Câmara de Vereadores de São Paulo vai abrir uma Comissão Especial de Inquérito (CEI), similiar a uma CPI, para investigar Organizações Não Governamentais (ONGs) que trabalham com pessoas em situação de rua tendo, inclusive, como um dos alvos o padre Júlio Lancellotti.

A abertura da CPI foi pedida pelo vereador Rubinho Nunes (União), um dos fundadores do Movimento Brasil Livre (MBL), e contou com as 24 assinaturas necessárias dos vereadores.

A expectativa é de que a investigação deverá ganhar contornos eleitorais, tendo em vista que Lancellotti é próximo de Guilherme Boulos (PSol), um dos pré-candidatos a prefeito de São Paulo.

Rubinho Nunes declarou que pretende focar a investigação na atuação das ONGs Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, conhecida como Bompar, e o coletivo Craco Resiste. As duas entidades atuam junto à população em situação de rua e dependentes químicos da região central de São Paulo, principalmente na cracolândia.

A ONG Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto é uma entidade filantrópica ligada à igreja católica da qual o padre Júlio já foi conselheiro. O coletivo Craco Resiste atua contra a violência policial na região da cracolândia.