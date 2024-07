Câmara dos Deputados debate implantação de praça de pedágio sem parada

Ministério dos Transportes colocou em consulta pública uma proposta para regulamentar o free flow em vias urbanas e rurais - Foto: Shirley Stolze / Ag A Tarde

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados promove na terça-feira, 9, uma audiência pública sobre a implantação do sistema de livre passagem (free-flow) nas rodovias brasileiras. As informações são da Agência Câmara de Notícias.

O free-flow é um sistema de cobrança de pedágio sem as praças físicas, em que o pagamento é proporcional à quantidade de quilômetros rodados.

O debate atende a pedido do deputado Hugo Leal (PSD-RJ) e será realizado a partir das 16 horas. O local da reunião ainda não foi definido.

Recentemente, o Ministério dos Transportes colocou em consulta pública uma proposta para regulamentar o free flow em vias urbanas e rurais.

"O assunto perpassa por diversos segmentos, públicos e privados, tendo impacto diretamente no consumidor que utiliza as estradas e rodovias brasileiras", alerta o deputado. "A discussão de um tema desse nível não pode ser levada a bom termo sem que os parlamentares contribuam com o processo e avaliem os impactos na sociedade."