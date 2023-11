Câmara dos Deputados homenageia 100 anos de nascimento de Osmar | A TARDE

O centenário de nascimento do músico Osmar Macedo, um dos pais do trio elétrico, foi celebrado em sessão solene, na Câmara Federal, nesta segunda-feira, 30. Proposta pela deputada Lídice da Mata (PSB-BA) a homenagem reuniu autoridades como o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, produtores culturais, músicos e os filhos de Osmar Macedo, além do também deputado João Leão (PP-BA).

“Osmar mudou a forma de fazer a festa de carnaval na Bahia e hoje o trio é uma marca internacional que leva seu nome e o nome de Dodô", disse a parlamentar.



A abertura do evento contou com a apresentação do cantor Armandinho e seu irmão Aroldo Macedo que junto com Tonho Matéria executaram o Hino Nacional.

Armandinho, que falou pela família durante a sessão, agradeceu a homenagem e disse que o encontro relembra toda a trajetória do pai que, além do trio elétrico, deu uma grande contribuição para a música e para o carnaval.

Em vídeos enviados, artistas como Bell Marques, Luiz Caldas, Daniela Mercury, Leo Santana e empresários como Joaquim Nery, João Americo e André Silveira também ressaltaram a contribuição de Osmar e Dodô para o carnaval baiano.

Em clima de carnaval, a sessão terminou ao som de Chame Gente, grande sucesso da carreira de Osmar Macedo e todos os amantes do carnaval.