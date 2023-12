Campos Neto comparece a confraternização de Lula | A TARDE

Apesar de relação conturbada com presidente Lula (PT), o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participou da festa de fim de ano com integrantes do governo, na residência oficial da Granja do Torto, nesta noite.

No início do ano, devido a alta no juros, o chefe do Executivo federal fez diversas críticas ao presidente do BC, em razão das decisões do Conselho Político Monetário de não redução da taxa de juros.

A presença de Campos Neto na festa de fim de ano feita pelo presidente representa uma reaproximação da dupla.