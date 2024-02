Carlos Bolsonaro é esperado para depor na Polícia Federal nesta terça | A TARDE

A Polícia Federal (PF) espera nesta terça-feira, 30, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), a partir das 9h, para prestar depoimento na Superintendência do Rio de Janeiro.A informação foi confirmada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai do edil, na segunda, 29, durante entrevista à CNN.

Na segunda-feira, Carlos foi alvo de uma ação da PF, desdobramento da Operação Vigilância Aproximada, que investiga o monitoramento ilegal de autoridades por parte da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante a gestão do ex-diretor e deputado federal Alexandre Ramagem.

Ainda na segunda, a PF convidou Carlos a comparecer na sede do órgão para prestar depoimento sobre a investigação.

Apesar do convite e da fala do ex-presidente, a defesa do vereador negou que o depoimento se refira à operação de ontem. Segundo o advogado Antonio Carlos Fonseca, a oitiva foi marcada há algumas semanas e trata-se de uma publicação feita por Carlos em agosto do ano passado. O inquérito também está em segredo de Justiça.

“É um procedimento é outro inquérito que também está em sigilo. Não tem nada a ver com os fatos de hoje. Pura coincidência”, disse o advogado à CNN.