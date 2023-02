Carnaval pós-Bolsonaro: Hang troca “patriotismo” por fantasia de Quico

Aliado de Jair Bolsonaro (PL), o empresário Luciano Hang adotou a fantasia de Quico, personagem do seriado mexicano Chaves, no Carnaval deste ano, em que passa junto a seus funcionários no centro de distribuição da sua empresa, em Santa Catarina.



Dono da rede varejista Havan, Hang costumava usar fantasia nas cores verde e amarelo e exaltar Bolsonaro.

No entanto, no primeiro Carnaval após a saída do seu aliado da Presidência da República, o empresário, que teve suas redes sociais bloqueadas, tem reduzido críticas à esquerda e até desejou que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faça um bom governo, além de criticar os atos bolsonaristas em Brasília no dia 8 de janeiro.

Hang também anunciou, durante os festejos de Carnaval, que distribuirá R$ 60 milhões em lucro para 22 mil trabalhadores da Havan.