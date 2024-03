Carro avança em direção ao Palácio da Alvorada e recebe disparos | A TARDE

Um carro desconhecido se aproximou, sem autorização, do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente Lula (PT), em Brasília, na manhã deste sábado, 24.



Ao passar da barreira de segurança, o veículo recebeu disparos de arma de fogo efetuados por agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), mas seguiu seu trajeto.

Depois de ter os pneus furados por um bloqueio no asfalto, o carro saiu do radar da segurança.

Foi determinada pela Polícia Federal a instauração de um inquérito para apurar o caso. Auxiliares presidenciais, no entanto, acreditam que o motorista se perdeu e não tinha como objetivo invadir o Palácio da Alvorada. Com informações do jornal Folha de S. Paulo.