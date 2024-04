Caso joias: PF viajará a quatro cidades nos EUA em investigação | A TARDE

Agentes investigativos da Polícia Federal (PF) viajarão no próximo dia 25 aos Estados Unidos para colher provas sobre o escândalo das joias.

Segundo informações da CNN, a PF espera por uma autorização do FBI para a troca de informações antes de marcar o deslocamento.

A estimativa é que um delegado e um agente façam a viagem para colher imagens e documentos que ajudem na conclusão do inquérito sobre o episódio.

Os policiais devem visitar Miami, Orlando, Nova York e Wilson Grove.

A coleta do material é o último passo para a finalização da investigação, que deve terminar em maio.

A conclusão pode resultar no indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid.

O caso apura se presentes oficiais da Presidência da República foram vendidos no exterior e os valores depositados em contas nos Estados Unidos, pois a legislação proíbe a venda de presentes oficiais que não sejam personalíssimos, como alimentos e perfumes.

A investigação da Polícia Federal aponta que relógios e esculturas foram negociados nos Estados Unidos.

Mauro Cid fechou delação premiada. Bolsonaro nega irregularidades no caso.