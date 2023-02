Católicos de extrema-direita atacam Campanha da Fraternidade

A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) passou a ser criticada por católicos de extrema-direita por promover a Campanha da Fraternidade de 2023, que tem como intuito combater a fome durante o período da Quaresma, que vai do fim do Carnaval até a Páscoa.



Para os católicos de extrema-direita, liderados por influenciadores bolsonaristas, a campanha é enxergada como uma "conspiração comunista".

Segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), o número de pessoas com fome no Brasil foi de 19,1 milhões no fim de 2020 para 33,1 milhões em 2022, mas os dados, segundo os católicos de extrema-direita, estão errados.