Celular de Torres tem sugestão para enforcar Lula e acusação a Moraes

Preso por quatro meses, de janeiro a maio, e com o celular apreendido pela Polícia Federal, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, teve revelado parte do conteúdo que estava em seu aparelho.



Segundo a coluna de Paulo Cappelli, do portal Metrópoles, o celular de Torres armazenava sugestão para enforcar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e acusação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Alvo de bolsonaristas, Moraes é acusado em um print de comprar imóveis com recursos não compatíveis com a sua renda. “Ele é funcionário público, que tal darmos 5 dias para ele explicar a origem do dinheiro para comprar 8 imóveis, ao valor médio de 4 milhões cada. Com salário de R$ 39 mil”, afirmou a postagem.

Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal durante os atos golpistas de 8 de janeiro, Torres é acusado de negligência diante do caso.