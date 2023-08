Centrão usa e-mail de Ana Moser para tentar derrubá-la de ministério

Com o cargo ameaçado por políticos do centrão, a minstra do Esporte, Ana Moser tem sido alvo de investidas dos partidos que desejam ocupar mais cargos no governo do presidente Lula (PT). As informações são do colunista Igor Gadelha, do Metrópoles.

Um suposto e-mail de Moser, em 2016, com postura contrária à realização das Olímpiadas no Brasil está sendo usado contra a ministra. O evento foi uma das principais bandeiras do petista em seus primeiros mandatos na Presidência.

O e-mail de Moser é datado de 2009, quando ainda era jogadora de vôlei, que ela teria destinado a diversas autoridades do Comitê Olímpico Internacional avisando que o “Brasil não estava pronto” para organizar as Olimpíadas.

“O Rio de Janeiro e o Brasil não estão prontos para organizar os Jogos Olímpicos de 2016. A maioria da população não concorda com essa aventura de poucos, cuja conta será paga por todos os brasileiros. Isso porque, como aconteceu nos Jogos Pan-Americanos de 2007, o governo federal irá pagar ao invés de investir no esporte para todos”, afirmou Moser no e-mail escrito em inglês e cuja autenticidade foi confirmada pela assessoria da ministra.

Segundo a coluna, na mensagem, a jogadora, à época, ainda pedia para que não votassem no Brasil como sede dos jogos Olímpicos.

“Não deixem alguns poucos milionários do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) mais ricos, enquanto a população não fica com nada”, completou.