CGU abre processo contra Weintraub por abandono de cargo | A TARDE

A Controladoria-Geral da União (CGU) abriu nesta quarta-feira, 20, um processo disciplinar contra o ex-ministro de Jair Bolsonaro Abraham Weintraub. Professor de ciências contábeis na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), ele é investigado por abandono de cargo. Em abril, teve o salário suspenso pela universidade.

O documento assinado pelo corregedor-geral da União foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta e as apurações têm um mês para serem concluídas.

Demitido do Ministério da Educação em 2020, Weintraub foi indicado por Bolsonaro para uma diretoria no Banco Mundial, nos Estados Unidos. Na época, ele recebia um salário de R$ 116 mil.

No fim do governo Bolsonaro, Weintraub rompeu com o ex-presidente e prometeu votar nulo no segundo turno das eleições, que teve Luiz Inácio Lula da Silva como vencedor. O ex-ministro chamou o bolsonarismo de "corrupto e totalitário" e não conseguiu se eleger deputado federal.