Chico Buarque e Eduardo Bolsonaro vão ficar cara a cara em audiência

Chico Buarque e Eduardo Bolsonaro vão ficar frente a frente durante a audiência do processo que o cantor move contra o deputado federal pelo uso indevido da canção "Roda Viva".

Ao g1 o advogado do cantor, João Tancredo, disse que a audiência vai acontecer no dia 27 de julho, no 6º Juizado Especial Cível da Comarca da Lagoa, no Rio de Janeiro. Segundo ele, em juizado, todas as partes têm que comparecer presencialmente.

Roda Viva foi composta por Chico Buarque e lançada em 1968. No ano seguinte, o cantor se exilou na Itália, onde ficou por 14 meses até voltar ao país. Naquele período, o Brasil passava por uma ditadura militar, que tem sua memória apoiada por Eduardo Bolsonaro e seu pai, o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

Na postagem, Eduardo insinua que o momento atual é de uma ditadura, com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial. “O Brasil está sob censura. Numa ditadura a 1ª a morrer é a liberdade de expressão/imprensa”.

Em 16 de dezembro, o juiz Fernando Rocha Lovisi, que está à frente do caso, ordenou que Eduardo Bolsonaro retirasse a música do post com urgência, sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil.

A ação em curso, protocolada pelo advogado João Tancredo, pede ainda uma indenização no valor de R$ 48 mil e a publicação da sentença condenatória na mesma rede social na qual a obra foi utilizada.