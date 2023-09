China é o país que mais deu presentes Lula neste 3º mandato

A China é o país que mais deu presentes ao presidente Lula (PT) neste 3º mandato. Ao total, Pequim já deu 22 presentes ao governo brasileiro. O país asiático é o principal parceiro comercial do Brasil. Lula, desde que assumiu a Presidência em 1º de janeiro, já ganhou 117 presentes de 40 nações estrangeiras.

De acordo com o Metrópoles, só na última viagem do petista à China, em abril deste ano, 18 presentes foram recebidos do governo chinês.

Entre os presentes da China, Lula recebeu quatro carros em miniatura da fabricante de veículos elétricos BYD Company, um quimono doado pela Universidade Agrícola do Sul da China, além de um vaso ornamental da empresa de tecnologia Huawei e um navio em miniatura da construtora estatal CCCC.

Lula também recebeu do presidente chinês, Xi Jinping, um prato decorativo, uma bolsa, um quadro e um vaso ornamental.

Os presentes fazem parte do acervo museológico da União. Os itens são catalogados pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica (GADH), órgão que faz parte da Presidência.