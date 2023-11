Cinco deputados baianos têm alto desempenho na atual legislatura | A TARDE

Cinco deputados federais baianos tiveram alto desempenho no primeiro ano de mandato da atual legislatura, levando em conta quatro eixos de avaliação: produção legislativa, fiscalização, mobilização e alinhamento partidário. O levantamento foi realizado pelo Índice Legisla e analisou 151 parlamentares federais do Nordeste.



Dentre os deputados baianos que se destacaram estão: Bacelar (PV), Capitão Alden (PL), Lídice da Mata (PSB), Márcio Marinho e Rogéria Santos, ambos do Republicanos. Juntos, os políticos alcançaram uma média geral com nota 3,4. Outros 39 parlamentares foram eleitos e são filiados aos partidos Avante, MDB, PCdoB, PDT, PL, PODE, PP, PSD, PT, PV, Republicanos e União.

A Bahia, segundo a pesquisa, é o Estado com mais parlamentares cinco estrelas. No entanto, em uma escala de 0 a 10, Sergipe e Alagoas são os estados com maiores notas gerais: 3,9 e 3,7, respectivamente.

Ao comparar com a pesquisa anterior, de 2022 último ano da legislatura passada, é possível notar uma melhora no desempenho dos parlamentares, saltando de 4 para 11 deputados com a classificação de cinco estrelas. O Rio Grande do Norte foi o estado que teve o pior desempenho (3,1).

Este é o segundo ano consecutivo que a Legisla Brasil, organização especialista em gestão pública legislativa, lança o Índice Legisla, ferramenta que avalia de forma quantitativa e objetiva o desempenho dos 513 deputados federais. O levantamento analisou o trabalho do primeiro ano desta legislatura até o dia 06 de outubro.

Confira o desempenho dos deputados por estado:



AL

Alagoas possui nove parlamentares pertencentes aos partidos MDB, PP PT, PV e União. Dentre eles, dois receberam cinco estrelas: Alfredo Gaspar (UNIÃO) e Marx Beltrão (PP). A média geral do estado foi 3,7.

BA

Na Bahia, cinco deputados federais alcançaram a melhor avaliação: Bacelar (PV), Capitão Alden (PL), Lídice da Mata (PSB), Márcio Marinho (Republicanos) e Rogéria Santos (Republicanos). Foram 39 eleitos e são filiados aos partidos Avante, MDB, PCdoB, PDT, PL, PODE, PP, PSD, PT, PV, Republicanos e União. A média geral do estado foi 3,4.

CE

No Ceará, dos 22 deputados, apenas André Figueiredo (PDT) alcançou as cinco estrelas. Os parlamentares do estado estão distribuídos pelos partidos MDB, PDT, PL, PSD, PP, PT e União. A média geral do estado foi 3,2.

MA

No Maranhão, não há congressistas cinco estrelas. O estado possui 18 deputados, que são filiados a partidos bem diversos: MDB, Patriota, PCdoB, PDT, PSB, PSD, PL, PODE, PP, PT, Republicanos e União. A média geral do estado foi 3,1.

PB

Na Paraíba, o deputado federal Cabo Gilberto Silva (PL) foi o único que alcançou as cinco estelas, entre os 12 deputados. O estado elegeu parlamentares do PL, PODE, PP, PSB, PT, Republicanos e União. A média geral do estado foi 3,3.

PE

Coronel Meira (PL) foi o único deputado federal a ter a pontuação máxima (cinco estrelas) em Pernambuco. O estado possui 25 deputados federais dos partidos AVANTE, MDB, PCdoB, PL, PP, PSB, PT, PV, REDE, Republicanos, Solidariedade e União. A média geral do estado foi 3,6.

PI

Dos 10 congressistas analisados, nenhum conseguiu pontuar cinco estrelas nesse primeiro ano de avaliação. O Piauí tem deputados dos partidos PP, PSD, PT e PV. A média geral do estado foi 3,1.

RN

Rio Grande no Norte tem oito deputados federais, mas nenhum alcançou as cinco estrelas da avaliação. Os congressistas são dos patidos PL, PT e União. A média geral do estado foi 3,1.

SE

Yandra Moura (UNIÃO) foi a deputada de Sergipe que alcançou cinco estrelas na avaliação, dos oito deputados eleitos. Os partidos PL, PSD, PP, PT, Republicanos e União compõem a bancada do estado. A média geral foi 3,9.

Sobre o Índice Legisla

O Índice Legisla, uma avaliação da Câmara dos Deputados, é uma ferramenta de avaliação de parlamentares, projetada para apresentar e comparar o grau de produtividade e performance de cada deputado federal de maneira acessível. A abordagem visa disponibilizar informações de forma clara, permitindo que políticos, representantes da imprensa e o público em geral acompanhem o desempenho dos parlamentares, para incentivar mandatos mais transparentes e eficazes.