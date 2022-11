Ciro Gomes é hostilizado por bolsonarista nos Estados Unidos

Ciro Gomes (PDT) foi hostilizado por uma mulher bolsonarista enquanto estava no aeroporto de Miami, nos Estados Unidos. O ex-candidato à presidência estava com a esposa, Giselle Bezerra.

De acordo com vídeo que circula nas redes sociais neste domingo, 27, a bolsonarista atacou Ciro Gomes por ter apoiado Lula (PT) no segundo turno das eleições presidenciais do Brasil.

“Olha aqui, gente, quem tá aqui em Miami, aquele que se aliou ao bandido do PT, ó, Ciro Gomes, na fila aqui de Miami. O traidor. Falou um monte de bosta do Lula e se aliou a ele. Está aqui, ó, passeando em Miami enquanto vocês estão aí passando dificuldade", disse a bolsonarista.

Ciro Gomes não reagiu à agressão e esboçou um sorriso irônico.

Veja o vídeo:

null Reprodução