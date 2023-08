Clã Bolsonaro declara apoio a candidato que lidera na Argentina

A pouco menos de dois meses das eleições da Argentina, o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), declararam apoio ao candidato de extrema-direita Javier Milei, do partido Liberdade Avança.

🇦🇷Milei vence as primárias na Argentina. Se fizesse 25% já seria vitorioso, obteve mais de 30%



Um ano atrás era um sonho, daí virou meta e hoje é realidade. Um excelente começo para o que pode ser a mudança real que a Argentina precisa



Com vizinhos livres do socialismo o Brasil… pic.twitter.com/5J1INS1t5C — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) August 14, 2023

O ex-presidente do Brasil enviou um vídeo a Milei em que afirma que há semelhanças entre os dois. “Temos muito em comum e queremos ser grandes à altura do nosso território e da nossa população”, disse. O filho do ex-presidente, por sua vez, publicou uma foto ao lado de Milei fazendo um gesto que representa uma arma. O candidato argentino, assim como o clã Bolsonaro, defende a desregulamentação do comércio de armas.



Milei venceu, neste domingo, 13, as "Primárias, Abertas, Simultâneas e Obrigatórias" (PASO), que são um termômetro para as eleições no país, que acontecem no dia 22 de outubro. Com informações do jornal O Estado de S. Paulo.