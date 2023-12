Com pouco fundo, Lula se compromete em ser "bom" cabo eleitoral | A TARDE

A menos de um ano para as eleições municipais, o presidente Lula (PT) se comprometeu a ser um “bom cabo eleitoral”, durante discurso na conferência do partido nesta sexta-feira, 8, em Brasília. Na ocasião, o mandatário ainda afirmou que a sigla não vai contar com muito dinheiro para o pleito do ano que vem.

“Prometo ser um bom cabo eleitoral, fazendo as coisas corretas, para vocês sentirem orgulho. Em nome de todo o governo, a gente não vai falhar, a gente não vai errar”, afirmou.

Lula ainda sinalizando para que os candidatos petistas busquem apoio e formem alianças para saírem vitoriosos na corrida eleitoral.

“Dinheiro vocês não vão ter, mas vão ter discurso. Limpem os ouvidos, porque vão ouvir muita coisa. Se não tivermos candidatura competitiva, que possa orgulhar o partido na campanha. Precisamos procurar aliados para fazer apoio, um cara disposto a construir, fazer as pessoas assumirem compromisso, fazer acordo com partidos de esquerda, que vão cumprir o que acordar”, disse o mandatário.

Na oportunidade, Lula ainda frisou a importância do PT "voltar a reconquistar credibilidade” do eleitorado e destacou que o diferencial dos postulantes será “o embate político-ideológico para mostrar a diferença dos projetos de cidade que cada um de vocês vai apresentar”.

O presidente ainda alertou aos candidatos a "não aceitar provocação" de bolsonaristas, em vista da volta da polarização entre Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Não pode aceitar provocação, ter medo, vergonha, enfiar o rabo no meio das pernas. Um cachorro, quando late para gente, a gente late também para ele ficar com medo da gente”, ressaltou.