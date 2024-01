Com reservas a R$ 13 mil, Bolsonaro passa réveillon em pousada de luxo | A TARDE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) escolheu São Miguel dos Milagres, no litoral norte de Alagoas, para aproveitar os últimos dias do ano de 2023. No local, Bolsonaro está hospedado desde terça-feira, 26, em uma pousada luxuosa do seu ex-ministro do Turismo, Gilson Machado Neto.

No site do espaço Villas Taturé, o visitante pode reservar um pacote de réveillon de quatro dias por, no mínimo, R$ 13.500. Já a diária para as acomodações da pousada custam em média R$ 2.800 na alta temporada.

O ex-mandatário está acompanhado pelo seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), de sua nora Heloísa Bolsonaro e dos dois netos filhos do casal. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, no entanto, não viajou com o marido.