Com viagem paga pela Fifa, Lupi deixa Brasil sem autorização de Lula | A TARDE

Prestes a encerrar o ano de 2023, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, deixou o Brasil para acompanhar o Mundial de Clubes, na Arábia Saudita, com passagens e hospedagem pagas pela Fifa.

Torcedor do Fluminense, Lupi, no entanto, dispensou o aval formal do presidente Lula (PT) para deixar o país. Isso porque, viagens oficiais de ministros precisam de autorização da Presidência, publicada no Diário Oficial. Conforme informações do jornal Folha de S.Paulo, o ministro justificou que ressarcirá ao erário o salário referente aos cinco dias que passou fora do país em caráter pessoal.

Na Arábia, Lupi acompanha o torneio do tricolor carioca, que disputa a final contra o Manchester City, na sexta-feira, 22.

Para deixar país, ministros precisam informar ao chefe do Executivo | Foto: Reprodução | Redes Sociais - @carloslupipdt