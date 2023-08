Comandante da PM-DF é preso pela Polícia Federal por atuação no 8/1

Atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), a Polícia Federal (PF) prendeu na noite de quinta-feira, 17, o atual comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), coronel Klepter Rosa Gonçalves, em uma operação contra oficiais que atuaram no atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

De acordo com o Metrópoles, além de Klepter Rosa, outros cinco oficiais que integravam a cúpula da corporação no dia dos atos em Brasília também foram presos no âmbito da operação, intitulada de Incúria. Outros dois alvos da operação já estavam presos e tiveram a prisão mantida.

Os mandados foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que é relator do Inquérito nº 4.923 no Supremo.

A denúncia da PGR contra os envolvidos são por crimes omissivos impróprios, em virtude de não terem agido como deveriam enquanto representantes do Estado.