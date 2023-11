Comissão aprova texto-base de projeto que prevê taxação de offshores | A TARDE

Proposta do Ministério da Fazenda para aumentar a arrecadação da União no ano que vem, o projeto que prevê a taxação de offshores e de fundos de investimento exclusivos para pessoas de alta renda teve o texto-base aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, nesta quarta-feira, 22.



Os membros do colegiado ainda vão analisar dois destaques antes de levar o texto para o plenário da casa legislativa.

A meta do governo com a proposta é recolher R$ 20 bilhões com os tributos, alcançando dessa forma o déficit zero nas contas públicas de 2024, como propôs o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.