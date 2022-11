Comissão da Câmara aprova convite para ouvir diretor da PRF

O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, e o ministro da Justiça, Anderson Torres, foram convidados para dar explicações na Câmara dos Deputados sobre as operações da PRF contra o transporte público de eleitores no dia do segundo turno das eleições.

A oitiva foi aprovada pela Comissão de Fiscalização e Controle da Casa nesta quarta-feira, 9.

De acordo com parlamentares do governo na Câmara, Silvinei Vasques deve comparecer à audiência com os parlamentares no dia 24 de novembro. Já Torres, no dia 14 de dezembro.

As explicações serão em torno dos, ao menos, 610 ônibus que foram parados em fiscalizações da corporação. Quase metade dessas ações ocorreu no Nordeste.

Um dia antes do segundo turno, no dia 29 de outubro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, havia proibido que a corporação realizasse qualquer operação relacionada ao transporte público de eleitores a fim de não atrapalhar a votação.

Os deputados Ivan Valente (PSOL-SP) e Elias Vaz (PSB-GO) foram os parlamentares que apresentaram requerimentos que pediam a convocação de Silvinei Vasques e de Anderson Torres para que os dois explicassem as “ações tomadas pela Polícia Rodoviária Federal que geraram abordagens a ônibus” e a atuação da pasta e da corporação na desmobilização de paralisações em rodovias federais após o segundo turno das eleições presidenciais. Caso fosse aprovada a convocação, a presença dos dois se tornaria obrigatória.