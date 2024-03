Comissão da Mulher na Câmara de São Paulo é formado apenas por homens | A TARDE

Dos sete integrantes que compõem a Comissão da Mulher, na Câmara Municipal de São Paulo, todos são homens. A vereadora Luana Alves (PSOL) chegou a ser especulada para integrar o colegiado, no entanto, ela recusou o convite.

A parlamentar ainda confessa que tentou negociar uma vaga para garantir a participação de, pelo menos, uma mulher na comissão, assim como nos anos anteriores. Contudo, nenhum vereador quis abrir mão do espaço no colegiado.

Participam da comissão —voltada também à saúde, à promoção social e ao trabalho— André Santos (Republicanos), Aurélio Nomura (PSDB), Hélio Rodrigues (PT), George Hato (MDB), Major Palumbo (Progressistas), Manoel Del Rio (PT) e Rodolfo Despachante (Progressistas).

As comissões das Câmaras municipais geralmente são escolhidas pelo presidente, com base em critérios como proporcionalidade partidária e interesse dos próprios vereadores nos tópicos abrangidos por cada comissão. Esse processo pode variar de acordo com o regimento interno de cada Câmara.