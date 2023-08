Comissão de Viação e Transportes aprova audiência sobre BRs-324 e 116

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 16, o requerimento proposto pelos deputados Diego Coronel e Gabriel Nunes, ambos do PSD, para realização de uma audiência pública sobre a concessão rodoviária das BRs-116 e 324, administrada pela Via Bahia.

"Não podemos mais permitir aumento de custo como foi proposto agora, 10% de aumento dos pedágios e as concessões não fazendo a sua contrapartida. Isso realmente é o maior absurdo", frisou Diego Coronel, durante sessão.

A gestão da Via Bahia nas rodovias baianas vem sendo alvo de críticas dos políticos desde junho deste ano. As estradas que serão analisadas, por sua vez, são consideradas estratégicas para logística e mobilidade do Estado. A BR-116, por exemplo, interliga o Nordeste a algumas regiões do Sul e Sudeste do Brasil. Já a BR-324 interliga Feira de Santana a Salvador.

A data para realização da audiência será marcada pela secretaria da comissão. Estão previstos para comparecer representantes do Ministério dos Transportes, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), membros da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), bem como representantes da Via Bahia Concessionária de Rodovias S.A.