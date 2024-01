Comissão Interamericana apura se Dirceu teve direitos violados por STF | A TARDE

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), órgão sediado em Washington, nos Estados Unidos, vai apurar se José Dirceu teve seus direitos violados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no caso do mensalão, em 2005, durante o primeiro governo Lula (PT).

Para a defesa, pelo fato de o ex-ministro da Casa Civil não ter foro privilegiado, o processo deveria ter sido submetido à Justiça comum ao invés de tramitar no STF em "instância única". A CIDH admitiu uma petição de Dirceu apresentada em 2014.

No ano passado, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reformou parcialmente acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) e, por maioria de votos, afastou a condenação do petista pelo crime de lavagem de dinheiro que havia sido imposta no âmbito da Operação Lava Jato. Com isso, a pena caiu de 8 para 4 anos em regime semiaberto.