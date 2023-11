Condenada, filha de Beira-Mar ganha prêmio em Câmara Municipal | A TARDE

Filha do narcotraficante Fernandinho Beira-Mar, a vereadora de Duque de Caxias, Fernanda Costa (MDB), ganhou o "Prêmio Responsabilidade Social" da Câmara Municipal da qual faz parte.

Fernanda foi condenada no início da abril após a Polícia Federal e o Ministério Público concluírem que ela usava as visitas ao pai para levar recados para lideranças do Comando Vermelho.

No entanto, o parlamento da cidade fluminense a entregou um troféu que estampa os logotipos do Governo do Rio de Janeiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e da Secretaria de Cultura e Turismo de Duque de Caxias.

A iniciativa foi da Associação Grupo Para Todos (AGPT), movimento que levanta a bandeira da diversidade sexual. Com informações do colunista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles.