Confira quem é o suspeito que entregou dinheiro vivo a Bolsonaro

- Foto: Reprodução

Mais um suspeito entrou na mira da Polícia Federal (PF) no inquérito das joias. O advogado Samuel Sollito de Freitas Oliveira, genro do empresário Paulo Junqueira, está sendo investigado por ter entregado dinheiro a Jair Bolsonaro quando o ex-presidente estava nos Estados Unidos no fim de 2022. Documentos da investigação tiveram o sigilo retirado na segunda-feira, 8.

De acordo com a coluna Guilherme Amado do Metrópoles, a PF indicou que Samuel Sollito entregou dinheiro em um envelope a Bolsonaro em 31 de dezembro de 2022. Na ocasião, Bolsonaro estava hospedado na casa de Paulo Junqueira, sogro do advogado, no condomínio Magic Village View, em Orlando.

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, perguntou nesse dia ao colega Marcelo Câmara: “Samuel entregou o dinheiro? Cartão do Junqueira?”, ao que Câmara respondeu: “Sim entregou”. A PF identificou que Samuel foi do Brasil aos EUA em 29 de dezembro, e voltou em 5 de janeiro.

Em 2021, Sollito foi secretário do Meio Ambiente de Ribeirão Preto (SP). Seu sogro, Paulo Junqueira, é um grande empresário ruralista da região. Ambos trabalham no mesmo escritório de advocacia, conforme mostrou as redes sociais dele.

No ano passado, Junqueira convocou outros ruralistas para receber Bolsonaro no aeroporto de Ribeirão Preto. “Vamos receber o melhor presidente que esse país já teve. Apoio condicional a Bolsonaro”, disse Junqueira no vídeo, fazendo gestos de arma com as mãos.

Além disso, o também presidente do sindicato rural da cidade, Junqueira, doou R$ 158 mil para Bolsonaro na campanha de 2022. O indicado de Bolsonaro para o governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recebeu R$ 108 mil do empresário.

A presença do ex-presidente na feira agro fez o evento desconvidar o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, com isso, o governo Lula anunciou que o Banco do Brasil retiraria o patrocínio da Agrishow.