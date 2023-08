CPI aciona PGR por destino de pedras preciosas recebidas por Bolsonaro

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investiga os atos golpistas que desembocaram no dia 8 de Janeiro teve acesso a e-mails que apontam que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), recebeu pedras preciosas no final de outubro de 2022, em Teófilo Otoni-MG. Os documentos foram encaminhados para a Procuradoria Geral da República (PGR), para que se investigue a origem e o paradeiro das joias.

De acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo, os documentos mostram uma troca de mensagens via e-mail entre funcionários da ajudância de ordens de Bolsonaro apontando que o ex-presidente recebeu, durante sua passagem por Teófilo Otoni, um envelope e uma caixa com pedras preciosas endereçadas à então primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL).

"Foi guardado no cofre grande, 01 (um) envelope contendo pedras preciosas para o PR [presidente] e 01 (uma) caixa de pedras preciosas para a PD [primeira-dama], recebidas em Teófilo Otoni em 26/10/22”, diz a mensagem enviada pelo ex-assessor Cleiton Henrique Holzschuk.

O ex-assessor ainda diz que "as pedras não devem ser cadastradas e devem ser entregues em mão” a Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro que foi preso em maio.

No pedido da CPI à PGR, os parlamentares afirmam que as pedras preciosas não constam na lista de 1.055 itens recebidos oficialmente por Bolsonaro durante os quatro anos de mandato, questionando se o ex-presidente cometeu o crime de peculato.

“As pedras preciosas não foram recebidas em cerimônia protocolar. Logo, questiona-se: quem presenteou Jair Bolsonaro? Qual o motivo da recusa em cadastrar o presente?", questiona o requerimento da CPI.

Segundo o advogado Josino Correia Junior, morador de Teófilo Otoni, foi ele quem presenteou Bolsonaro e as pedras, definidas por ele como “semipreciosas”, teriam custado R$ 400.